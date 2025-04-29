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Генштаб: працівників ТЦК без бойового досвіду направлять у зону бойових дій

Наразі майже 70% особового складу ТЦК мають бойовий досвід.

Генштаб: працівників ТЦК без бойового досвіду направлять у зону бойових дій
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, почалася перевірка територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо наявності бойового досвіду у військовослужбовців.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Військових без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров’я направлять для подальшої служби у бойових частинах. Натомість на їхні посади в ТЦК призначать поранених і контужених військовослужбовців, які через стан здоров’я не можуть служити в бойових підрозділах.

Координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу.

Як зазначають у командуванні, ці заходи мають підвищити ефективність роботи ТЦК та СП, а також забезпечити соціальну справедливість і посилити бойовий дух у військових колективах.

У Генштабі зауважили, що із 2022 по 2025 рік вже провели ротацію всіх керівників територіальних центрів комплектування. Наразі майже 70% особового складу ТЦК мають бойовий досвід, а близько половини — це військові, які отримали поранення або контузії. Також у ТЦК та СП працює близько 20% цивільного персоналу — працівників Збройних Сил України.

  • У березні омбудсман Лубінець повідомив, що У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 
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