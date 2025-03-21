Омбудсман: Кількість скарг на працівників ТЦК цього року збільшилась, а характер порушень - змінюється

Так, на Харківщині за 2,5 місяці надійшло більше 40 індивідуальних звернень.

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). І ця тенденція зберігається.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, за 2,5 місяці Офіс омбудсмана отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги - я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", - зазначив Лубінець.

Він також розповів, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу, а цих велосипедистів поміщають до машин. Омбудсман назвав такі дії ТЦК неприпустимими.