Омбудсман: Кількість скарг на працівників ТЦК цього року збільшилась, а характер порушень - змінюється

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). І ця тенденція зберігається.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Так, за 2,5 місяці Офіс омбудсмана отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги - я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", - зазначив Лубінець.
Він також розповів, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу, а цих велосипедистів поміщають до машин. Омбудсман назвав такі дії ТЦК неприпустимими.
- Раніше начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.
- Також Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо мобілізації, передбачивши, що військовозобов'язані, які не уточнили свої військово-облікові дані, але зроблять це добровільно, зможуть сплатити вдвічі менший штраф.
- Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду встановив, що процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо здійснена з порушеннями.