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Омбудсман: Кількість скарг на працівників ТЦК цього року збільшилась, а характер порушень - змінюється

Так, на Харківщині за 2,5 місяці надійшло більше 40 індивідуальних звернень. 

Омбудсман: Кількість скарг на працівників ТЦК цього року збільшилась, а характер порушень - змінюється
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). І ця тенденція зберігається.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Так, за 2,5 місяці Офіс омбудсмана отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги - я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", - зазначив Лубінець. 

Він також розповів, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу, а цих велосипедистів поміщають до машин. Омбудсман назвав такі дії ТЦК неприпустимими. 

  • Раніше начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.
  • Також Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо мобілізації, передбачивши, що військовозобов'язані, які не уточнили свої військово-облікові дані, але зроблять це добровільно, зможуть сплатити вдвічі менший штраф.
  • Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду встановив, що процедура мобілізації є незворотною, навіть якщо здійснена з порушеннями. 
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