Уночі Росія атакувала Київ 47 безпілотниками, 27 збила ППО

Пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.

В ніч на 21 березня Росія атакувала Київ 47 дронами. Протиповітряна оборона збила більше половини на підступах до столиці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Повітряна тривога ввечері 20 березня та вночі 21 березня тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками ППО. Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.