Макрон анонсував саміт "коаліції добровольців" у Парижі: "Визначимо гарантії безпеки, які можуть надати сили Європи"

Наступного четверга у Парижі відбудеться зустріч "коаліції добровольців", присвячена Україні. Участь братиме її президент Володимир Зеленський, анонсував президент Франції Еммануель Макрон.
Захід відбудеться у продовження зібрання військових командувачів, яка відбулася у французькій столиці минулого тижня, та нинішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні. Макрон сказав, що метою буде фіналізація роботи стосовно підтримки української армії і розбудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням.
Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025
This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.
We will finalise…
"Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Захистити мир – те, чого ми хочемо", – сказав президент Франції.
- Після зміни влади в США провідну роль в допомозі України на себе взяла Європа. Лідерство перебрали Франція та Велика Британія, чиї очільники докладають зусиль у забезпеченні України сильними гарантіями безпеки.
- До так званої коаліції охочих зараз входять близько 30 країн. Вони працюють над тим, аби українці були в сильній позиції перед майбутніми переговорами про завершення війни, а також мали гарантії безпеки, спроможні захистити від майбутніх нападів.