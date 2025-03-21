Макрон анонсував саміт "коаліції добровольців" у Парижі: "Визначимо гарантії безпеки, які можуть надати сили Європи"

Наступного четверга у Парижі відбудеться зустріч "коаліції добровольців", присвячена Україні. Участь братиме її президент Володимир Зеленський, анонсував президент Франції Еммануель Макрон.

Захід відбудеться у продовження зібрання військових командувачів, яка відбулася у французькій столиці минулого тижня, та нинішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні. Макрон сказав, що метою буде фіналізація роботи стосовно підтримки української армії і розбудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.



This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.



We will finalise… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025

"Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Захистити мир – те, чого ми хочемо", – сказав президент Франції.