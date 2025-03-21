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Макрон анонсував саміт "коаліції добровольців" у Парижі: "Визначимо гарантії безпеки, які можуть надати сили Європи"

Участь братиме і президент України. 

Макрон анонсував саміт "коаліції добровольців" у Парижі: "Визначимо гарантії безпеки, які можуть надати сили Європи"
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Наступного четверга у Парижі відбудеться зустріч "коаліції добровольців", присвячена Україні. Участь братиме її президент Володимир Зеленський, анонсував президент Франції Еммануель Макрон.

Захід відбудеться у продовження зібрання військових командувачів, яка відбулася у французькій столиці минулого тижня, та нинішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні. Макрон сказав, що метою буде фіналізація роботи стосовно підтримки української армії і розбудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням.

"Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Захистити мир – те, чого ми хочемо", – сказав президент Франції. 

  • Після зміни влади в США провідну роль в допомозі України на себе взяла Європа. Лідерство перебрали Франція та Велика Британія, чиї очільники докладають зусиль у забезпеченні України сильними гарантіями безпеки. 
  • До так званої коаліції охочих зараз входять близько 30 країн. Вони працюють над тим, аби українці були в сильній позиції перед майбутніми переговорами про завершення війни, а також мали гарантії безпеки, спроможні захистити від майбутніх нападів. 
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