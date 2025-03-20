Польща оприлюднила суму витрат на Starlink для України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща витратила майже 83 млн доларів на Starlink для України.
Про це повідомило Міністерство цифровізації Польщі, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Міністерство цифровізації Польщі зазначило, що країна витратила "майже 323 мільйони злотих" на придбання та обслуговування Starlink для України.
"Ці кошти були виділені на придбання 24 560 терміналів... і на щомісячну абонентську плату за послуги", – уточнили в міністерстві.
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Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.
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Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.
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Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.
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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.
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Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink.
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Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії". Потім мільярдер додав, що ніколи цього не зробить попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою Києва. Він наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
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Голова МЗС Польщі Cікорський заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу. “Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших”, ‒ зазначив міністр.
- У відповідь Маск заявив, що Варшава платить лише незначну частину вартості за системи. “Тихо, маленький чоловічок. Ви платите незначну частину вартості. І ніщо не замінить Starlink”, ‒ написав він у Twitter.
- Керівник польського уряду натомість нагадав про норми дипломатичного спілкування. “Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть до менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Шановні друзі, подумайте”, ‒ заявив Туск.