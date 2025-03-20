Польща оприлюднила суму витрат на Starlink для України

До суми витрат увійшла закупівля терміналів і абонплата за послуги.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща витратила майже 83 млн доларів на Starlink для України.

Про це повідомило Міністерство цифровізації Польщі, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністерство цифровізації Польщі зазначило, що країна витратила "майже 323 мільйони злотих" на придбання та обслуговування Starlink для України.

"Ці кошти були виділені на придбання 24 560 терміналів... і на щомісячну абонентську плату за послуги", – уточнили в міністерстві.

Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.

Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.

Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.