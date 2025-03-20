США ввели санкції проти мережі, яка допомагала Ірану реалізовувати нафту попри ембарго

Штати хочуть перекрити потоки доходів, які дозволяють Тегерану, зокрема, розвивати свою ядерну програму.

США запровадили санкції проти компаній і танкерів за закупівлю та переробку іранської сирої нафти попри ембарго.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

У перелік потрапили нафтопереробний завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, його генеральний директор і судна, пов’язані з хуситами, а також Міністерством оборони і тилу збройних сил Ірану (MODAFL).

«Закупівлі іранської нафти на нафтопереробних заводах Teapot забезпечують основне економічне джерело виживання іранського режиму, провідного світового спонсора терору», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент і додав, що Штати мають намір перекрити потоки доходів, які дозволяють Тегерану продовжувати фінансування тероризму та розвивати свою ядерну програму.

Санкції ввели також проти 19 компаній і суден, відповідальних за транспортування мільйонів барелів іранської нафти. Вони входять до складу так званого «тіньового флоту» Ірану, який складається з танкерів, що постачають сировину на нафтопереробні заводи, такі як Luqing Petrochemical.