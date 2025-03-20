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США ввели санкції проти мережі, яка допомагала Ірану реалізовувати нафту попри ембарго

Штати хочуть перекрити потоки доходів, які дозволяють Тегерану, зокрема, розвивати свою ядерну програму.

США ввели санкції проти мережі, яка допомагала Ірану реалізовувати нафту попри ембарго
прапор Ірану

США запровадили санкції проти компаній і танкерів за закупівлю та переробку іранської сирої нафти попри ембарго.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

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У перелік потрапили нафтопереробний завод Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, його генеральний директор і судна, пов’язані з хуситами, а також Міністерством оборони і тилу збройних сил Ірану (MODAFL).

«Закупівлі іранської нафти на нафтопереробних заводах Teapot забезпечують основне економічне джерело виживання іранського режиму, провідного світового спонсора терору», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент і додав, що Штати мають намір перекрити потоки доходів, які дозволяють Тегерану продовжувати фінансування тероризму та розвивати свою ядерну програму.

Санкції ввели також проти 19 компаній і суден, відповідальних за транспортування мільйонів барелів іранської нафти. Вони входять до складу так званого «тіньового флоту» Ірану, який складається з танкерів, що постачають сировину на нафтопереробні заводи, такі як Luqing Petrochemical.

  • Дональд Трамп надіслав листа до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, в якому пропонуються переговори щодо нової ядерної угоди. У листі Трамп дав зрозуміти, що Іран має два місяці для її досягнення. 
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