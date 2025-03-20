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Стармер: важливо, аби Британія і союзники могли негайно відреагувати на укладення мирної угоди між РФ та Україною

Глава британського уряду наголосив, що «ми працюємо швидко, оскільки не знаємо, чи буде укладено угоду». 

Стармер: важливо, аби Британія і союзники могли негайно відреагувати на укладення мирної угоди між РФ та Україною
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Важливо, щоб Британія і її союзники могли негайно відреагувати в разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час візиту на об'єкт із виробництва ядерних підводних човнів, передає Reuters.

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Того дня у Британії відбувалася зустріч військових посадовців десятків країн для обговорення планів щодо можливої миротворчої місії в Україні.

«Наші плани зосереджені на забезпеченні безпеки українського неба, моря та кордонів, а також на співпраці з українцями», — сказав Стармер.

Глава британського уряду наголосив, що «ми працюємо швидко, оскільки не знаємо, чи буде укладено угоду». 

«Я, безумовно, сподіваюся на це, але якщо вона відбудеться, вкрай важливо, щоб ми могли відреагувати негайно», - додав Стармер.

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