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Ще дві громади Дніпропетровщини внесли до списку можливих бойових дій

Загалом таких громад на мапі Дніпропетровщини тепер 14.

Ще дві громади Дніпропетровщини внесли до списку можливих бойових дій
Фото: Facebook Сергія Лисака

Ще дві громади, Межівська та Грушівська,  Дніпропетровської області потрапили до списку територій можливих бойових дій.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще дві громади області потрапили до оновленого списку територій можливих бойових дій. Межівська, що на Синельниківщині, і Грушівська Криворізького району. Загалом таких на мапі Дніпропетровщини тепер 14. Перелік офіційно затверджений на рівні Мінрозвитку", — написав він.

Також на Дніпропетровщині у Нікопольському районі визначені сім зон активних бойових дій. 

Перелік громад оновлено і затверджено Міністерством розвитку громад та територій.

  • На Дніпропетровщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення. Через учорашній ракетний удар по Кам'янському району поранені 5 людей. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Ще четверо – госпіталізовані.
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