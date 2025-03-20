У Києві чоловік розпочав стрілянину в офісі страхової компанії, а потім вчинив самогубство

Чоловік кілька раз вистрелив у працівницю, після чого поїхав до моста і стрибнув у Дніпро.

Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини в офісі страхової компанії в Подільському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 13:00 години. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець. Чоловік кілька раз вистрелив у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. 53-річну потерпілу наразі доставили до лікарні з пораненнями обличчя та тіла.

З місця події вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, який покинув стрілок.

Пізніше стало відомо, що чоловік на автомобілі дістався одного з мостів столиці та вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту в Дніпро. Тіло з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини. Вирішується також питання щодо правової кваліфікації події.