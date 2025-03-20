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У Києві чоловік розпочав стрілянину в офісі страхової компанії, а потім вчинив самогубство

Чоловік кілька раз вистрелив у працівницю, після чого поїхав до моста і стрибнув у Дніпро.

У Києві чоловік розпочав стрілянину в офісі страхової компанії, а потім вчинив самогубство
У Києві чоловік розпочав стрілянину в офісі страхової компанії
Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини в офісі страхової компанії в Подільському районі Києва

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 13:00 години. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції. 

Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець. Чоловік кілька раз вистрелив у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. 53-річну потерпілу наразі доставили до лікарні з пораненнями обличчя та тіла.

З місця події вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, який покинув стрілок. 

Пізніше стало відомо, що чоловік на автомобілі дістався одного з мостів столиці та вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту в Дніпро. Тіло з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини. Вирішується також питання щодо правової кваліфікації події.

  • Нагадаємо, що в кінці січня в центрі Києва в одному з кафе в результаті конфлікту чоловік розпочав стрілянину, внаслідок чого поранень зазнав літній чоловік
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