Попри війну, більшість українців відчувають себе щасливими, лише кожен шостий - нещасливим, - опитування КМІС

Попри війну проти російських загарбників та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців (58%) є щасливими, лише кожен шостий українець (16%) відчуває себе нещасливим.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Відсоток щасливих в Україні за останній рік знизився з 69% до 58%, але це зниження відбувається не за рахунок збільшення кількості нещасливих (їх зараз 16%, приблизно стільки ж, скільки було до початку війни), а за рахунок збільшення кількості невизначених", - зазначається в дослідженні.

КМІС понад 20 років ставить українцям запитання "Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?". На графіку нижче наведені відповіді на це запитання у грудні 2024 року.

Як бачимо, більшість (58%) вважають себе щасливими, причому 24% заявили, що вони однозначно щасливі, а 34% обрали варіант "Скоріше так, ніж ні". Ще 25% респондентів відповіли "і так, і ні»", що відображає неоднозначність їхнього ставлення до власного щастя.

Водночас, 16% респондентів відповіли, що вони нещасливі або скоріше нещасливі (8% - "Скоріше ні, ніж так", ще 8% обрали відповідь "ні").

"Ці цифри показують, що попри війну та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців є щасливими, лише кожен шостий українець відчуває себе нещасливим, щасливих більш ніж втричі більше, ніж нещасливих. Дослідження демонструє високий рівень оптимізму серед українців навіть у складних умовах", - зазначають у КМІС.

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту Володимиру Зеленському - 46% щасливих, а серед тих, хто повністю йому довіряє – 69%.

"В соціологічних дослідженнях нескладно виявити скорельованість тих чи інших змінних, але дуже часто важко сказати, що на що впливає, потрібний спеціальний дизайн дослідження, щоб відповісти на це запитання. Тому ми не знаємо чи це довіра до Зеленського робить людей більш щасливими чи навпаки більш щасливі люди більш оптимістично сприймають оточуючий світ, в тому числі й Зеленського", - коментують соціологи.

Головними факторами, які впливають на рівень щастя, є:

вік (з віком рівень щастя знижується),

здоров’я,

добробут (чим краще здоров’я і чим вищий рівень добробуту тим людина щасливіша)

рівень оптимізму щодо майбутнього України (оптимісти щасливіші ніж песимісти).

Також зазначається, що впливає і стать: чоловіки дещо щасливіші, ніж жінки, але це багато в чому пов’язано з тим, що жінки в Україні живуть приблизно на 10 років довше, а з віком рівень щастя в Україні зменшується. Крім того, через більш довге життя серед жінок з віком стає більше самотніх, що теж негативно впливає на рівень щастя.

З віком рівень щастя в Україні зменшується. Це суттєво відрізняє Україну від більшості європейських країн, Великобританії та США, де щастя U-образно пов’язана з віком – молоді найщасливіші, далі рівень щастя зменшується і є мінімальним у віці приблизно років, а потім знов зростає. В грудні 2024 в Україні серед людей у віці до 40 років щасливими були 64%, а після 70 років 54% опитаних.

Cеред тих, хто пережив погіршення фізичного чи психічного здоров'я, рівень щастя приблизно 55%, а серед тих, хто не переживав – 65%