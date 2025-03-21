Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і постраждалі

Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Росіяни обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і постраждалі
Херсонщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Антонівка, Берислав, Станіслав, Шляхове, Білозерка, Біляївка, Дудчани, Монастирське, Червоний Маяк, Велетенське, Суханове, Зеленівка, Новорайськ, Садове, Придніпровське, Інженерне, Хрещенівка, Качкарівка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Львове, Микільське, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Українка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies