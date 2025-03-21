Росіяни обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і постраждалі

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Антонівка, Берислав, Станіслав, Шляхове, Білозерка, Біляївка, Дудчани, Монастирське, Червоний Маяк, Велетенське, Суханове, Зеленівка, Новорайськ, Садове, Придніпровське, Інженерне, Хрещенівка, Качкарівка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Львове, Микільське, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Українка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.