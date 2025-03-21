Євросоюз погодив "рішуче підвищення" обороноздатності упродовж 5 років

На зустрічі європейських лідерів у Брюсселі усі 27 країн ЄС погодили термін у 5 років для проведення "рішучого підвищення" обороноздатності блоку.

Як пише "Укрінформ", Європейська Рада дала доручення інституціям Євросоюзу "у терміновому порядку" розпочати впровадження заходів, що обговорювалися з початку березня - йдеться про нарощування оборонної потужності та пошук шляхів фінансування для цього.

Європейський Союз у підсумковому документі саміту визначає власне посилення як "позитивний внесок у глобальну та трансатлантичну безпеку і доповнення до НАТО, яке залишається основою колективної оборони для країн-членів".