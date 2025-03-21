Кропивницький зазнав масованої атаки дронів. Поранені 10 людей (доповнено)
Кропивницький зазнав масованої атаки дронів. Поранені 10 людей (доповнено)
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
ГоловнаСуспільствоВійна

Євросоюз погодив "рішуче підвищення" обороноздатності упродовж 5 років

Заходи мають відбуватися "у терміновому порядку".

Євросоюз погодив "рішуче підвищення" обороноздатності упродовж 5 років
Саміт у Брюсселі: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

На зустрічі європейських лідерів у Брюсселі усі 27 країн ЄС погодили термін у 5 років для проведення "рішучого підвищення" обороноздатності блоку.

Як пише "Укрінформ", Європейська Рада дала доручення інституціям Євросоюзу "у терміновому порядку" розпочати впровадження заходів, що обговорювалися з початку березня - йдеться про нарощування оборонної потужності та пошук шляхів фінансування для цього.

Європейський Союз у підсумковому документі саміту визначає власне посилення як "позитивний внесок у глобальну та трансатлантичну безпеку і доповнення до НАТО, яке залишається основою колективної оборони для країн-членів". 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies