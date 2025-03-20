Росіяни атакують Запорізьку область, є поранені

Ввечері 20 березня російська окупаційна армія завдала ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Щонайменше 4 вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах”. - написав Федоров.

Згодом начальник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу.

“Попередньо, двоє поранених, у тому числі одна дитина”, - зазначив Іван Федоров.

Він запевнив, що всі служби працюють, щоб надати допомогу людям.