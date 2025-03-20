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Росіяни атакують Запорізьку область, є поранені

Попередньо, двоє поранених, серед них дитина.

Росіяни атакують Запорізьку область, є поранені
Наслідки обстрілу Запорізької області, архівне фото
Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 20 березня російська окупаційна армія завдала ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Щонайменше 4 вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах”. - написав Федоров.

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Згодом начальник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу. 

“Попередньо, двоє поранених, у тому числі одна дитина”, - зазначив Іван Федоров. 

Він запевнив, що всі служби працюють, щоб надати допомогу людям. 

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