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Полковник медслужби допоміг дружині безпідставно отримати майже 1 млн гривень "бойових"

Жінка не була військовослужбовцем і весь час залишалася вдома з дитиною.

Полковник медслужби допоміг дружині безпідставно отримати майже 1 млн гривень "бойових"
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику медичної служби, який допоміг отримати майже 1 мільйон гривень бойових виплат своїй дружині, яка не проходила службу у ЗСУ. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що полковник домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини. При цьому жінка не була військовослужбовцем і весь час залишалася вдома з дитиною.

"Полковник особисто контролював процес її оформлення та нарахування виплат. Необхідні документи вона надсилала через месенджер, навіть не приїжджаючи для особистого підпису. З липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування", - зазначили в ДБР. 

Насправді жінка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але за фіктивними документами щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. За вісім місяців вона незаконно отримала майже 1 млн грн.

Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Крім того, під час обшуку у помешканні полковника медслужби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З’ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася як "втрачена в бою". За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК). 

Раніше на Тернопільщині командир взводу нараховував підлеглому 1 млн гривень "бойових" за ремонт будинку своєї доньки.

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