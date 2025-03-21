Росія безпідставно звинуватила ЗСУ в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа", - Генштаб

Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення - безпідставні.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначили в Генштабі, окупанти використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - наголосили військові.
- Напередодні в мережі почали поширювати відеозапис з дрона, на якому знято масштабну пожежу на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області РФ. За свідченнями російських медіа та Telegram-каналів, перед займанням у Суджі пролунали вибухи. Дим нібито видно навіть із Сум, на кордоні між Росією та Україною стоїть величезний вогняний стовп.