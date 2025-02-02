Центр протидії дезінформації: операції проти українських військових і підривів ТЦК курують ФСБ і ГРУ Росії

Операції проти українських військових, а також з підривами територіальних центрів комплектування курують структури російських Головного розвідуправління і Федеральної служби безпеки РФ.
Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Він наголосив, що разом із цим ворог посилює медійну кампанію.
«Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року», - зауважив Коваленко.
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