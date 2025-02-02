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Центр протидії дезінформації: операції проти українських військових і підривів ТЦК курують ФСБ і ГРУ Росії

Також ворог посилює медіакампанію.

Центр протидії дезінформації: операції проти українських військових і підривів ТЦК курують ФСБ і ГРУ Росії
поліція на місці вибуху ТЦК у Рівному

Операції проти українських військових, а також з підривами територіальних центрів комплектування курують структури російських Головного розвідуправління і Федеральної служби безпеки РФ.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він наголосив, що разом із цим ворог посилює медійну кампанію.

«Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року», - зауважив Коваленко.

  • Другий день поспіль в Україні лунають вибухи біля ТЦК. 1 лютого вибух пролунав у приміщенні Рівненського ТЦК. У результаті одна людина загинула, ще шестеро були поранені.
  • 2 лютого невстановлений предмет спрацював біля військкомату у Павлограді. Постраждала одна людина.
  • Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий назвав загибель військовослужбовця у Рівному "за межею того, що можна толерувати".
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