«Атеш»: росіяни змушують жителів окупованого Генічеська підписувати контракти з міноборони РФ

Росіяни силою змушують жителів окупованого Генічеська на Херсонщині підписувати контракти з міністерством оборони РФ.
Про це повідомив рух опору «Атеш».
Погрозами і тиском ворог вербує колишніх ув'язнених, безробітних і людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.
За інформацією «Атеш», ці люди вже підписали контракти, і росіяни готують їх до відправлення на фронт як «гарматне м'ясо».
- У січні Центр національного спротиву повідомив, що окупаційна влада на ТОТ України застосовує широкий спектр методів для примусу до так званої мобілізації. Ворог постійно здійснює психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб змусити їх підписувати контракти із ЗС РФ під загрозою арештів, конфіскації майна або видворення з ТОТ.