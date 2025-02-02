«Атеш»: росіяни змушують жителів окупованого Генічеська підписувати контракти з міноборони РФ

Вербують колишніх ув'язнених, безробітних і людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Росіяни силою змушують жителів окупованого Генічеська на Херсонщині підписувати контракти з міністерством оборони РФ.

Про це повідомив рух опору «Атеш».

Погрозами і тиском ворог вербує колишніх ув'язнених, безробітних і людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

За інформацією «Атеш», ці люди вже підписали контракти, і росіяни готують їх до відправлення на фронт як «гарматне м'ясо».