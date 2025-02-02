​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
ГоловнаСуспільствоВійна

«Атеш»: росіяни змушують жителів окупованого Генічеська підписувати контракти з міноборони РФ

Вербують колишніх ув'язнених, безробітних і людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

«Атеш»: росіяни змушують жителів окупованого Генічеська підписувати контракти з міноборони РФ
російські окупанти
Фото: EPA/UPG

Росіяни силою змушують жителів окупованого Генічеська на Херсонщині підписувати контракти з міністерством оборони РФ.

Про це повідомив рух опору «Атеш».

Погрозами і тиском ворог вербує колишніх ув'язнених, безробітних і людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

За інформацією «Атеш», ці люди вже підписали контракти, і росіяни готують їх до відправлення на фронт як «гарматне м'ясо». 

  • У січні Центр національного спротиву повідомив, що окупаційна влада на ТОТ України застосовує широкий спектр методів для примусу до так званої мобілізації. Ворог постійно здійснює психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб змусити їх підписувати контракти із ЗС РФ під загрозою арештів, конфіскації майна або видворення з ТОТ.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies