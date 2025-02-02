2 лютого близько 16.00 росіяни вдарили по центральній частині Херсона керованою авіаційною бомбою. Удар припав на житлову забудову.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі відомо про двох потерпілих.

Спершу до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 40-річну жінку. У неї вибухова травма, контузія та уламкові поранення спини.

Ще одну потерпілу дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У жінки – вибухова травма, контузія та поранення черевної порожнини; вона у тяжкому стані в лікарні.