​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по житловій забудові Херсона КАБом. Відомо про двох поранених

Одну потерпілу дістали з-під завалів, жінка у важкому стані.

Росіяни вдарили по житловій забудові Херсона КАБом. Відомо про двох поранених
наслідки російського обстрілу Херсона 2 лютого 2025 року
Фото: скриншот відео

2 лютого близько 16.00 росіяни вдарили по центральній частині Херсона керованою авіаційною бомбою. Удар припав на житлову забудову.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі відомо про двох потерпілих.

Спершу до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 40-річну жінку. У неї вибухова травма, контузія та уламкові поранення спини. 

Ще одну потерпілу дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У жінки – вибухова травма, контузія та поранення черевної порожнини; вона у тяжкому стані в лікарні.

  • У неділю російські війська атакували з дрона цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 
  • Тоді окупанти обстріляли з дрона автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик.
  • У Херсоні ворог також атакував із дрона маршрутку. В результаті п’ятеро людей отримали поранення, зокрема, двоє дітей.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies