У Херсоні росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик

У Херсоні росіяни атакували з дрона автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик.
Про це повідомила Херсонська ОДА.
"Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Медичні працівники, на щастя, не постраждали.
Раніше сьогодні російський дрон атакував 74-річного чоловіка, який знаходився на балконі. Також уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка, поранень зазнав 50-річний чоловік.