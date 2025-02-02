У Херсоні росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик

У Херсоні росіяни атакували з дрона автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

"Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Медичні працівники, на щастя, не постраждали.

Раніше сьогодні російський дрон атакував 74-річного чоловіка, який знаходився на балконі. Також уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка, поранень зазнав 50-річний чоловік.