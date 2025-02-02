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У Херсоні російський дрон атакував 74-річного чоловіка

Цивільний знаходився на балконі під час атаки.

У Херсоні російський дрон атакував 74-річного чоловіка
Фото: EPA/UPG

Російські війська атакували з дрона цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 74-річний херсонець, який в момент ворожого удару перебував на балконі, дістав контузію і вибухову травму", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.

  • Уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка, поранень зазнав 50-річний чоловік.
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