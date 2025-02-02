У Херсоні російський дрон атакував 74-річного чоловіка

Російські війська атакували з дрона цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 74-річний херсонець, який в момент ворожого удару перебував на балконі, дістав контузію і вибухову травму", — ідеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.
- Уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка, поранень зазнав 50-річний чоловік.