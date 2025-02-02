У Херсоні російський дрон атакував 74-річного чоловіка

Цивільний знаходився на балконі під час атаки.

Російські війська атакували з дрона цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 74-річний херсонець, який в момент ворожого удару перебував на балконі, дістав контузію і вибухову травму", — ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" надала потерпілому меддопомогу на місці.