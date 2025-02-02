У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ 31 січня

Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.

В Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Унаслідок ворожої атаки юнак зазнав тяжких поранень, перебував у реанімаційному відділенні.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав міський голова Артем Кобзар.

У лікарні з травмами наразі перебуває батько хлопця. Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.