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У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ 31 січня

Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.

У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ 31 січня
Наслідки влучання у Сумах
Фото: ДСНС Сумщини

В Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня.  

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Унаслідок ворожої атаки юнак зазнав тяжких поранень, перебував у реанімаційному відділенні.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав міський голова Артем Кобзар.

У лікарні з травмами наразі перебуває батько хлопця. Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.

  • У ніч на 30 січня російська армія вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах. Унаслідок удару загинули три подружжя - 74-річний  чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, також 64-річний та 63-річний чоловіки, 37-річна жінка. Поранені ще 14 осіб, зокрема дівчинка 8 років. 
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