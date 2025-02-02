У Сумах зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ 31 січня

В Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
Унаслідок ворожої атаки юнак зазнав тяжких поранень, перебував у реанімаційному відділенні.
"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав міський голова Артем Кобзар.
У лікарні з травмами наразі перебуває батько хлопця. Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.
- У ніч на 30 січня російська армія вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах. Унаслідок удару загинули три подружжя - 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, також 64-річний та 63-річний чоловіки, 37-річна жінка. Поранені ще 14 осіб, зокрема дівчинка 8 років.