Росія атакувала Полтаву і область. Пошкоджена інфраструктура і будинок (оновлено)
Росія атакувала Полтаву і область. Пошкоджена інфраструктура і будинок (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ЗМІ: Маска звинуватили у "захопленні" Офісу США з управління персоналом
ЗМІ: Маска звинуватили у "захопленні" Офісу США з управління персоналом
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
Супермен, Франкенштейн, Аватар: 11 головних кінопрем’єр року
Супермен, Франкенштейн, Аватар: 11 головних кінопрем’єр року
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
ГоловнаСвіт

Російське командування повертає поранених військовослужбовців на поле бою

Поранених, на милицях, російських віййськових одразу відправлють на штурми.

Російське командування повертає поранених військовослужбовців на поле бою
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Командування ЗС РФ повертає солдатів з незагоєними ранами, часто – на милицях, для виконання бойових завдань на фронті. 

Про це повідомляє Міноборони Великобританії із посиланням на звіт розвідки.

Як повідомляють у розвідці з посиланням на дані із відкритих джерел,  20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із поранених військових і відправила їх на виконання бойових завдань.

"Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі", – зазначають аналітики.

Також у Міноборони Британії додають, що поранених військовослужбовців РФ могли повернути до своїх частин після передчасної виписки із медичних закладів за наказом їхніх командирів.

Такі дії командування ЗС РФ зменшують навантаження на і так перезавантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військових для виконання оперативних завдань.

У розвідці додають, що відсутність медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягарів назад у військові частини.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies