Поранених, на милицях, російських віййськових одразу відправлють на штурми.

Командування ЗС РФ повертає солдатів з незагоєними ранами, часто – на милицях, для виконання бойових завдань на фронті.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії із посиланням на звіт розвідки.

Як повідомляють у розвідці з посиланням на дані із відкритих джерел, 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із поранених військових і відправила їх на виконання бойових завдань.

"Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі", – зазначають аналітики.

Також у Міноборони Британії додають, що поранених військовослужбовців РФ могли повернути до своїх частин після передчасної виписки із медичних закладів за наказом їхніх командирів.

Такі дії командування ЗС РФ зменшують навантаження на і так перезавантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військових для виконання оперативних завдань.

У розвідці додають, що відсутність медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягарів назад у військові частини.