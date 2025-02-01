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Фінляндія побудує великий завод із виробництва вибухівки. Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України

Завод буде розташований у м. Порі. Вартість проєкту перевищує 200 мільйонів євро.

Фінляндія побудує великий завод із виробництва вибухівки. Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що в країні побудують великий завод з виробництва вибухівки, передає Інтерфакс-Україна. 

“Я вважав, що найкращим рішенням є будівництво заводу у Фінляндії, щоб одночасно зміцнити фінську оборонну промисловість і безпеку поставок. Цей новий завод із тротилу реагуватиме на дефіцит вибухівки в Європі та на проблеми, які ця нестача спричиняє у виробництві боєприпасів”, – сказав міністр Гяккінен.

За його словами, проєкт під керівництвом Міністерства оборони зіграє важливу роль у збільшенні виробництва боєприпасів у Європі. Інвестиції також дозволять Фінляндії продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Протягом року проєкт отримав широку підтримку з боку бізнесу, промисловості та міжнародних партнерів. Наприклад, державна компанія капітальних інвестицій Tesi розглядає інвестицію в завод, зазначили у Міноборони.

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Проєкт виконуватиме фінський виробник вибухівки Oy Forcit Ab. Міністр Гяккінен уповноважив Сили оборони підписати лист про наміри з Forcit щодо закупівлі вибухівки в тротиловому еквіваленті 31 січня 2025 року. Лист про наміри було підписано 31 січня 2025 року і дозволить Forcit інвестувати в новий завод у Порі. Поряд із заводом у Польщі новий завод у Порі стане другим заводом із виробництва тротилової вибухівки в ЄС.

На наступному етапі Міністерство оборони прийме рішення про закупівлю, а Forcit – інвестиційне рішення.

Загальна вартість закупівлі без урахування податку на додану вартість оцінюється в щонайменше 255 мільйонів євро, що покриє потребу Збройних сил США у тротиловій вибухівці у 2028–2037 роках.

Тротил, або тринітротолуол, є вибуховою речовиною, яка використовується в артилерійських і мінометних боєприпасах. Попит на тротил значно зріс через війну РФ проти України.

Нещодавно Фінляндія виділила Україні черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро. Вміст пакета не розголошують.

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