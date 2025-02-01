Фінляндія побудує великий завод із виробництва вибухівки. Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України

Завод буде розташований у м. Порі. Вартість проєкту перевищує 200 мільйонів євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що в країні побудують великий завод з виробництва вибухівки, передає Інтерфакс-Україна.

“Я вважав, що найкращим рішенням є будівництво заводу у Фінляндії, щоб одночасно зміцнити фінську оборонну промисловість і безпеку поставок. Цей новий завод із тротилу реагуватиме на дефіцит вибухівки в Європі та на проблеми, які ця нестача спричиняє у виробництві боєприпасів”, – сказав міністр Гяккінен.

За його словами, проєкт під керівництвом Міністерства оборони зіграє важливу роль у збільшенні виробництва боєприпасів у Європі. Інвестиції також дозволять Фінляндії продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Протягом року проєкт отримав широку підтримку з боку бізнесу, промисловості та міжнародних партнерів. Наприклад, державна компанія капітальних інвестицій Tesi розглядає інвестицію в завод, зазначили у Міноборони.

Проєкт виконуватиме фінський виробник вибухівки Oy Forcit Ab. Міністр Гяккінен уповноважив Сили оборони підписати лист про наміри з Forcit щодо закупівлі вибухівки в тротиловому еквіваленті 31 січня 2025 року. Лист про наміри було підписано 31 січня 2025 року і дозволить Forcit інвестувати в новий завод у Порі. Поряд із заводом у Польщі новий завод у Порі стане другим заводом із виробництва тротилової вибухівки в ЄС.

На наступному етапі Міністерство оборони прийме рішення про закупівлю, а Forcit – інвестиційне рішення.

Загальна вартість закупівлі без урахування податку на додану вартість оцінюється в щонайменше 255 мільйонів євро, що покриє потребу Збройних сил США у тротиловій вибухівці у 2028–2037 роках.

Тротил, або тринітротолуол, є вибуховою речовиною, яка використовується в артилерійських і мінометних боєприпасах. Попит на тротил значно зріс через війну РФ проти України.

Нещодавно Фінляндія виділила Україні черговий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро. Вміст пакета не розголошують.