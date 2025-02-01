АP: адміністрація Трампа звільнила прокурорів, причетних до розгляду справи про штурм Капітолію у 2021-му

Білий дім також вимагає назвати імена агентів ФБР, залучених до тих самих розслідувань, аби відсторонити їх з посад.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила групу прокурорів, які брали участь у кримінальних справах 6 січня, і вимагала назвати імена агентів ФБР, залучених до тих самих розслідувань, щоб їх можна відсторонити з посад.

Про це пише Accosiated Press з посиланням на документи.

Виконуючий обов’язки заступника генерального прокурора Еміль Бове наказав звільнити прокурорів через кілька днів після того, як Трамп помилував понад 1500 осіб, звинувачених у нападі на Капітолій США.

Загалом звільнили близько 20 співробітників прокуратури США у Вашингтоні.

В окремій доповідній записці Бове назвав понад півдесятка керівників ФБР, яким було наказано піти у відставку або бути звільненими до понеділка, а також просив надати імена, посади та посади всіх співробітників ФБР, які працювали над розслідуванням подій 6 січня 2021 року. Цей список, за словами виконувача обов’язків директора бюро, може налічувати тисячі осіб. Бове, який захищав Трампа в його кримінальних справах до того, як приєднався до адміністрації, сказав, що представники міністерства юстиції проведуть перевірки, щоб “визначити, чи потрібні додаткові кадрові дії”.

Звільнені прокурори були спеціально найняті для розслідування справи 6 січня, але їх перевели на постійні посади після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді. Бове заявив, що “не терпітиме підривних дій попередньої адміністрації”.

“Будь-які масові звільнення з ФБР стануть серйозним ударом по історичній незалежності головного федерального правоохоронного органу країни від Білого дому, але відповідатимуть наполегливій рішучості Трампа підпорядкувати правоохоронні та розвідувальне співтовариство своїй волі”, ‒ зазначає AP.

Асоціація агентів ФБР назвала спроби звільнити агентів “обурливими діями посадових осіб”, які “суттєво суперечать цілям правоохоронних органів, окресленим президентом Трампом”.

“Звільнення можливо сотень агентів серйозно послабить здатність Бюро захищати країну від національної безпеки та кримінальних загроз і, зрештою, призведе до того, що Бюро та його нове керівництво програють”, ‒ йдеться в заяві асоціації.

Під час слухань щодо підтвердження кандидатури Кеш Пател, якого Трамп нрмінував на посаду директора ФБР, сказав, що йому не відомо про будь-які плани звільнити або іншим чином покарати співробітників ФБР, які брали участь у розслідуванні Трампа. Якщо це підтвердиться, Пател пообіцяв дотримуватиметься процесів внутрішньої перевірки ФБР для вжиття заходів проти співробітників відомства.