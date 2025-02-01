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У парламенті Бельгії досягнуто угоди про коаліцію та уряд

Позаду вісім місяців важких перемовин.

У парламенті Бельгії досягнуто угоди про коаліцію та уряд
Барт де Вевер та король Бельгії Філіп
Фото: EPA/UPG

Офіс короля Бельгії Філіпа повідомив про досягнення угоди між п'ятьма парламентськими політичними партіями щодо формування широкої коаліції та уряду.

Як пише Reuters, перемовини, які тривали довгих вісім місяців після виборів, вдалося завершити до кінця січня - в дедлайн, визначений лідером новоствореної коаліції Бартом де Вевером, який стане прем'єр-міністром. 

До більшості, окрім очолюваних Вевером націоналістів-фламандців з партії N-VA, увійшли нідерландськомовні християнські демократи та соціалісти, а також ліберали та центристи з тієї частини країни, яка говорить французькою мовою.

Останній етап перемовин тривав без перерв упродовж 32 годин. Партіям вдалося узгодити план щодо скорочень витрат бюджету, підняття податків та проведення пенсійної реформи. Коаліційна угода також містить зобов'язання збільшити витрати на оборону в межах НАТО та запровадити жорсткішу міграційну політику. 

 

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