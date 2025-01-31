Трюдо: відповідь на американські мита буде “цілеспрямованою, потужною, негайною, але розсудливою”

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на ймовірне запровадження Дональдом Трампом мит на канадські товари, передає Укрінформ.
“Якщо президент (Трамп – ред.) вирішить таки запровадити будь-які мита проти Канади, ми підготували відповідь: цілеспрямовану, потужну, негайну, але розсудливу”, - сказав Трюдо.
Прем'єр Канади запевнив, що Канада не бажає запроваджувати жодних обмежень на торгівлю зі США. Втім, якщо Трамп запровадить мита, Канада також діятиме.
“Ми готові до усіх можливих сценаріїв”, - запевнив премʼєр-міністр Канади.
Трюдо визнав, що для Канади “протягом наступних днів й тижнів можуть настати складні часи”, але уряд Канади та інші рівні влади підтримають своїх громадян.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про запровадження США 25% мита для Мексики, 25% мита для Канади та 10% мита для Китаю.