Трюдо: відповідь на американські мита буде “цілеспрямованою, потужною, негайною, але розсудливою”

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на ймовірне запровадження Дональдом Трампом мит на канадські товари, передає Укрінформ.

“Якщо президент (Трамп – ред.) вирішить таки запровадити будь-які мита проти Канади, ми підготували відповідь: цілеспрямовану, потужну, негайну, але розсудливу”, - сказав Трюдо.

Прем'єр Канади запевнив, що Канада не бажає запроваджувати жодних обмежень на торгівлю зі США. Втім, якщо Трамп запровадить мита, Канада також діятиме.

“Ми готові до усіх можливих сценаріїв”, - запевнив премʼєр-міністр Канади.

Трюдо визнав, що для Канади “протягом наступних днів й тижнів можуть настати складні часи”, але уряд Канади та інші рівні влади підтримають своїх громадян.