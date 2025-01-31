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Трюдо: відповідь на американські мита буде “цілеспрямованою, потужною, негайною, але розсудливою”

Канада готова до усіх можливих сценаріїв, запевнив премʼєр-міністр Канади.

Трюдо: відповідь на американські мита буде “цілеспрямованою, потужною, негайною, але розсудливою”
Обраний президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на ймовірне запровадження Дональдом Трампом мит на канадські товари, передає Укрінформ.

“Якщо президент (Трамп – ред.) вирішить таки запровадити будь-які мита проти Канади, ми підготували відповідь: цілеспрямовану, потужну, негайну, але розсудливу”, - сказав Трюдо.

Прем'єр Канади запевнив, що Канада не бажає запроваджувати жодних обмежень на торгівлю зі США. Втім, якщо Трамп запровадить мита, Канада також діятиме.

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“Ми готові до усіх можливих сценаріїв”, - запевнив премʼєр-міністр Канади.

Трюдо визнав, що для Канади “протягом наступних днів й тижнів можуть настати складні часи”, але уряд Канади та інші рівні влади підтримають своїх громадян.

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