ЗМІ: Маска звинуватили у "захопленні" Офісу США з управління персоналом

Агенція Reuters з посиланням на американських чиновників стверджує, що команда Ілона Маска захопила контроль над Офісом США з управління персоналом і позбавила співробітників доступу до електронних баз з особистою інформацією федеральних службовців.

У відомстві скаржаться, що величезний масив даних, де містяться дати народження, номери соціального страхування, домашні адреси, ставки заробітної плати та інша приватна інформація посадовців, опинилися без нагляду кваліфікованих адміністраторів, через що існує загроза хакерського втручання. "Ніхто, крім людей Маска, не розуміє, що відбувається", - заявило джерело Reuters. Інший співрозмовник назвав це "ворожим привласненням".

Ілон Маск як голова новоствореного департаменту урядової ефективності отримав від президента Дональда Трампа завдання скоротити бюрократичний апарат США, який налічує понад 2,2 мільйона чиновників. Події в Офісі з управління персоналом пов'язують з повідомленнями, які почали масово отримувати федеральні службовці різних рівнів: в них міститься заклик до звільнення або тривалої відпустки.