Суд у Римі знову скасував утримання мігрантів в Албанії

Римський суд постановив повернути на італійську територію 43 біженців з Єгипту та Бангладеш, яких лише цього тижня після порятунку у Середземному морі перевезли до Албанії.

Як пише Reuters, служителі Феміди вже третій раз блокують виконання урядом Джорджі Мелоні свого плану щодо утримання шукачів притулку з "безпечних" країн на іншому березі Адріатичного моря. Два табори, спеціально збудовані з цією метою, з листопада минулого року залишаються порожніми.

Мелоні звинувачує суди у політизованості їхніх рішень. Натомість в органах юстиції кажуть, що виконують розпорядження Європейського суду, який заборонив вносити країни походження мігрантів до списку "безпечних", якщо на бодай частині їхньої території існує загроза для населення. Біженці з цих держав не можуть утримуватися в Албанії.

Італійська опозиція з альянсу "зелених" та "лівих" сил привітала рішення суду та заявила, що провал плану Мелоні щодо мігрантів "був очевидним для будь-якої людини зі здоровим глуздом".