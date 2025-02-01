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Суд у Римі знову скасував утримання мігрантів в Албанії

43 біженців з Єгипту та Бангладеш мають повернути до Італії. 

Суд у Римі знову скасував утримання мігрантів в Албанії
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Римський суд постановив повернути на італійську територію 43 біженців з Єгипту та Бангладеш, яких лише цього тижня після порятунку у Середземному морі перевезли до Албанії.

Як пише Reuters, служителі Феміди вже третій раз блокують виконання урядом Джорджі Мелоні свого плану щодо утримання шукачів притулку з "безпечних" країн на іншому березі Адріатичного моря. Два табори, спеціально збудовані з цією метою, з листопада минулого року залишаються порожніми.

Мелоні звинувачує суди у політизованості їхніх рішень. Натомість в органах юстиції кажуть, що виконують розпорядження Європейського суду, який заборонив вносити країни походження мігрантів до списку "безпечних", якщо на бодай частині їхньої території існує загроза для населення. Біженці з цих держав не можуть утримуватися в Албанії. 

Італійська опозиція з альянсу "зелених" та "лівих" сил привітала рішення суду та заявила, що провал плану Мелоні щодо мігрантів "був очевидним для будь-якої людини зі здоровим глуздом".

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