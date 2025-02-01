Першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Дональд Трамп, буде прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, з яким першим іноземним лідером особисто зустрінеться Дональд Трамп, передає Укрінформ.
“Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом”, - зазначила Лівітт.
Одним із питань розмови Трампа та Нетаньягу буде встановлення миру в регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.
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Нетаньягу приїждав до США улітку минулого року. Тоді він виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні і виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном. Тоді ж він зустрівся із тодішнім президентом Джо Байденом.
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У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
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Це означає, що політиків повинні заарештувати, якщо вони поїдуть у країни, що є учасниками Римського статуту МКС.
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Однак США відкинули ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта і заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
- А у січні цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. Конгресмени вимагали покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.