Першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Дональд Трамп, буде прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, з яким першим іноземним лідером особисто зустрінеться Дональд Трамп, передає Укрінформ.

“Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом”, - зазначила Лівітт.

Одним із питань розмови Трампа та Нетаньягу буде встановлення миру в регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.