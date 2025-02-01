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Першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Дональд Трамп, буде прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Зустріч запланована на 4 лютого.

Першим іноземним лідером, з яким особисто зустрінеться Дональд Трамп, буде прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, з яким першим іноземним лідером особисто зустрінеться Дональд Трамп, передає Укрінформ.

“Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом”, - зазначила Лівітт.

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Одним із питань розмови Трампа та Нетаньягу буде встановлення миру в регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.

  • Нетаньягу приїждав до США улітку минулого року. Тоді він виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні і виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном. Тоді ж він зустрівся із тодішнім президентом Джо Байденом. 

  • У листопаді минулого року Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

  • Це означає, що політиків повинні заарештувати, якщо вони поїдуть у країни, що є учасниками Римського статуту МКС.

  • Однак США відкинули ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта і заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.

  • А у січні цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. Конгресмени вимагали покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.
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