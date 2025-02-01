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Трамп анонсував приїзд до Білого дому прем'єра Японії

Сігеру Ішіба говоритиме про те, як уникнути запровадження мит.

Трамп анонсував приїзд до Білого дому прем'єра Японії
Сігеру Ішіба
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив журналістам у Білому домі про заплановану на 7 лютого зустріч у Вашингтоні з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішібою. 

Як пише Reuters, свого часу саме очільник уряду Японії - на той момент Сіндзо Абе - був першим іноземним лідером, з яким Трамп провів двосторонні перемовини після першого вступу на посаду глави держави у 2017 році. Цього разу прем'єр Країни сонця, що сходить, поступиться першістю своєму колезі з Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

Очікується, що головною темою розмови Трампа та Ішіби стане співпраця задля уникнення запровадження торговельних тарифів, що стали основною дипломатичною зброєю республіканця. Японія, як пишуть ЗМІ, готова підтримати проєкт будівництва трубопроводу з Аляски вартістю 44 мільярда доларів, зобов'яжеться купувати більше американського газу та пообіцяє інвестиції у виробничі галузі США. 

Голова Пентагону Піт Хегсет вже встиг провести розмову з японським міністром оборони Геном Накатані щодо "посилення військової співпраці задля стримування та забезпечення свободи та відкритості Індо-Тихоокеанського регіону". 

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