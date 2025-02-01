Принца Ендрю спіймали на брехні щодо зв'язків з Джеффрі Епштейном

Британський принц Ендрю знову опинився в центрі скандалу через свою минулу дружбу з відомим американським бізнесменом Джеффрі Епштейном, засудженим за здійснення численних злочинів сексуального характеру.

Як пише BBC, під час розгляду однієї із судових справ було оприлюднене електронне листування брата короля Чарльза ІІІ з Епйштейном, датоване лютим 2011 року. В повідомленні Ендрю написав, що "перебуватиме на зв'язку і скоро знову зможе пограти". Також він обговорював прибуття до Лондона когось на ім'я Джес Стейлі у березні.

ЗМІ звернули увагу, що у великому інтерв'ю каналу BBC, яке принц дав у листопаді 2019 року, він стверджував, що після 2010-го припинив будь-яке спілкування з Епштейном і більше ніколи з ним не бачився та не переписувався. На той час американець вже був засуджений до півтора року за ґратами через організацію неповнолітньої проституції.