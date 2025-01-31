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Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на ППО

Також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння, у тому числі в Україні. 

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на ППО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей.

За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні.

  • У січні Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду. Угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах. Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році.
  • Тим часом США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну.
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