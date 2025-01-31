Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на ППО

Також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння, у тому числі в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей.

За цією угодою також передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні.