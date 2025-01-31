Генштаб підтвердив удари дронами по одному з найпотужніших російських НПЗ – "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка"

У ніч на п'ятницю Сили безпілотних систем та Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Про це повідомили в Генштабі.

У районі заводу фіксували спалахи і вибухи. Результати ураження уточнюють.

Фото: Генштаб у Facebook

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області рф. Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф. Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються. Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил рф продовжувати бойові дії проти України, триватиме.