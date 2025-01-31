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У Черкасах уламки дрона влучили в балкон квартири

Поранених немає. 

У Черкасах уламки дрона влучили в балкон квартири
У Черкасах уламки влучили в балкон
Фото: ДСНС України в Telegram

У Черкасах внаслідок нічної атаки уламки ворожих дронів пошкодили балкон квартири в багатоповерхівці. Постраждалих немає. 

Пожежу на місці падіння вже ліквідували, повідомили в ДСНС. Там закликали українців не ігнорувати сповіщення про тривогу. 

"Закликаємо кожного не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! Дбайте про свою безпеку – йдіть до найближчого укриття", – закликали рятувальники. 

  • Цієї ночі російська армія атакувала українців 102 ударними БпЛА та імітаторами різних типів. Постраждали Черкаська, Одеська і Сумська області. 
  • Захисники збили 59 дронів, ще 37 локаційно втрачені. 
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