У Черкасах уламки дрона влучили в балкон квартири

У Черкасах внаслідок нічної атаки уламки ворожих дронів пошкодили балкон квартири в багатоповерхівці. Постраждалих немає.
Пожежу на місці падіння вже ліквідували, повідомили в ДСНС. Там закликали українців не ігнорувати сповіщення про тривогу.
"Закликаємо кожного не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! Дбайте про свою безпеку – йдіть до найближчого укриття", – закликали рятувальники.
- Цієї ночі російська армія атакувала українців 102 ударними БпЛА та імітаторами різних типів. Постраждали Черкаська, Одеська і Сумська області.
- Захисники збили 59 дронів, ще 37 локаційно втрачені.