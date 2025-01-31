У Черкасах уламки дрона влучили в балкон квартири

У Черкасах уламки влучили в балкон

У Черкасах внаслідок нічної атаки уламки ворожих дронів пошкодили балкон квартири в багатоповерхівці. Постраждалих немає.

Пожежу на місці падіння вже ліквідували, повідомили в ДСНС. Там закликали українців не ігнорувати сповіщення про тривогу.

"Закликаємо кожного не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу! Дбайте про свою безпеку – йдіть до найближчого укриття", – закликали рятувальники.