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БПЛА атакували нафтопереробний завод у Волгограді

Дрони працювали і в інших російських регіонах.

БПЛА атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Пожежа у Волгограді
Фото: X

У російському Волгограді місцеві жителі повідомили про потужні вибухи - гучно було у Червоноармійському районі, поряд з яким розташований нафтопереробний завод компанії "Лукойл". На світлинах у мережі видно пожежу. 

Підприємство "Волгограднафтопереробка" є найбільшим у Південному федеральному окрузі і здатне опрацьовувати майже 15 мільйонів тонн сировини на рік.

Раніше російська влада стверджувала, що збила 17 БПЛА, які атакували Курську, Бєлгородську та Воронезьку області. Як пише Reuters, губнернатори заявили, що внаслідок роботи дронів нібито не було постраждалих та руйнувань. 

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