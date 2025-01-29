Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
ГоловнаСуспільствоВійна

У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"

Вогняна робота безпілотників.

У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
скріншот з відео
Фото: Telegram / monitor

У місті Кстово поблизу російського Нижнього Новгорода очевидці повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі внаслідок роботи ударних БПЛА. Відповідні світлини вже оприлюднено в мережі.

Палає НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез" - підприємство, потужність якого складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Воно здійснює переробку суміші, видобутої у Західному Сибіру та Татарстані.

Відстань до Нижнього Новгорода від кордону України на Чернігівщині складає близько 800 кілометрів. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies