У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"

У місті Кстово поблизу російського Нижнього Новгорода очевидці повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі внаслідок роботи ударних БПЛА. Відповідні світлини вже оприлюднено в мережі.
Палає НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез" - підприємство, потужність якого складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Воно здійснює переробку суміші, видобутої у Західному Сибіру та Татарстані.
Відстань до Нижнього Новгорода від кордону України на Чернігівщині складає близько 800 кілометрів.
- Сили оборони раніше завдали повторного удару по Рязанському НПЗ.