У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"

У місті Кстово поблизу російського Нижнього Новгорода очевидці повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі внаслідок роботи ударних БПЛА. Відповідні світлини вже оприлюднено в мережі.

Палає НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез" - підприємство, потужність якого складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Воно здійснює переробку суміші, видобутої у Західному Сибіру та Татарстані.

Відстань до Нижнього Новгорода від кордону України на Чернігівщині складає близько 800 кілометрів.