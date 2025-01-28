НАБУ розслідує можливе зловживання владою Умєровим через ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель

Проти міністра оборони Рустема Умєрова НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, повідомило «Радіо Свобода».
Йдеться про ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель: попри рішення Наглядової ради міністр відмовився продовжувати контракт із Мариною Безруковою, звільнив свого заступника Дмитра Кліменкова і відкликав двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря.
Кримінальне провадження відкрили за заявою Центру протидії корупції.
«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України», – зазначено в офіційній відповіді НАБУ.
Скандал довкола Агенції оборонних закупівель
- Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні 2024 року.
- Наглядова рада погодила продовження контракту з Безруковою 22 січня 2025-го. Але Умєров це не затвердив - журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що Наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.
- Після того глава Міноброни здійснив кадрові перестановки і призначив на посаду тимчасового очільника АОЗ керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова.
- Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.
- Крім того, міністр оборони 24 січня ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель.
- Тим часом Безрукова заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ