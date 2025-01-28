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1037 українських дітей уже вдалося повернути із Росії

Лише за останній рік додому потрапили понад 450 дітей.

1037 українських дітей уже вдалося повернути із Росії
діти
Фото: saveukraineua.org

Із Росії вдалося повернути 1037 незаконно вивезених українських дітей.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає «Укрінформ».

На презентації аналітичного звіту «Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України» Зарівна зауважила, що понад 450 дітей повернули додому лише за останній рік.

«В цілому, звісно, порівняно з тим, скільки дітей знаходяться в полоні, хотілося б, щоб ця цифра була більшою. Основна перепона - це те, що росіяни приховують інформацію про дітей та змінюють місце їх перебування», - зазначила радниця керівника ОПУ.

Зарівна сказала, що росіяни змінюють імена та місце народження викрадених чи депортованих дітей з України, котрі стають «жертвами ідеологічної обробки, втрачають ідентичність і дитинство». 

Щоб повернути дітей, Україна використовує держави-медіатори. Серед них - Катар, Ватикан і Південноафриканська Республіка. За словами радниці глави ОПУ, велику допомогу у поверненні дітей відіграють рятувальні місії, які здійснюють громадські організації.

  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що на тимчасово окупованих територіях України з дітьми працюють російські спецслужби, які повинні взяти кураторство над "окремими" дітьми і далі "вести їх по життю".
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