Спротив: поблизу Курахового та Горлівки росіяни використовують цивільне населення в якості "живого щита"

Російські військові використовують цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини у якості "живого щита".
Про це заявляють у Центрі національного спротиву.
Поблизу населених пунктів Горлівка та Курахове, окупанти прикриваються місцевим населенням, використовуючи цивільні житлові об’єкти у своїх воєнних цілях.
Також, окупаційні війська розставляють свою військову техніку та розміщують свій особовий склад поруч зі школами та відділеннями лікарень.
Крім цього, в густонаселених регіонах серед житлових кварталів окупанти розміщують свої засоби ППО та маневрені групи РЕБ.
- Російська армія на війні проти України використовує дітей у воєнних цілях, зокрема, змушує їх до військового обов'язку, а також використовує дітей, як "живий щит" або ж інформаторами.