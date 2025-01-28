Спротив: поблизу Курахового та Горлівки росіяни використовують цивільне населення в якості "живого щита"

В густонаселених регіонах окупанти розміщують свої засоби ППО.

Російські військові використовують цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини у якості "живого щита".

Про це заявляють у Центрі національного спротиву.

Поблизу населених пунктів Горлівка та Курахове, окупанти прикриваються місцевим населенням, використовуючи цивільні житлові об’єкти у своїх воєнних цілях.

Також, окупаційні війська розставляють свою військову техніку та розміщують свій особовий склад поруч зі школами та відділеннями лікарень.

Крім цього, в густонаселених регіонах серед житлових кварталів окупанти розміщують свої засоби ППО та маневрені групи РЕБ.