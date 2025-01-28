Російські окупанти атакували два райони Дніпопетровщини

Є поранені та пошкодження.

Упродовж дня російська армія атакувала два райони Дніпропетроської області. На Синельниківщині поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед поранених у Синельниківському районі — 12-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка. Їх госпіталізували. Лікарі оцінюють стан травмованих, як середньої тяжкості.

Пошкоджені 13 приватних будинків. Ще 2 – зруйновані.

Вже надвечір війська РФ атакували район дроном-камікадзе. Побиті три приватні оселі, господарські споруди та авто.

Нікопольщину протягом дня російська армія обстрілювала з важкої артилерії, били дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.

Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечений приватний будинок. Люди вціліли.