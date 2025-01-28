Російські окупанти атакували два райони Дніпопетровщини

Упродовж дня російська армія атакувала два райони Дніпропетроської області. На Синельниківщині поранень зазнали троє людей.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Серед поранених у Синельниківському районі — 12-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка. Їх госпіталізували. Лікарі оцінюють стан травмованих, як середньої тяжкості.
Пошкоджені 13 приватних будинків. Ще 2 – зруйновані.
Вже надвечір війська РФ атакували район дроном-камікадзе. Побиті три приватні оселі, господарські споруди та авто.
Нікопольщину протягом дня російська армія обстрілювала з важкої артилерії, били дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.
Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечений приватний будинок. Люди вціліли.