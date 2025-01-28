Міноборони: термін укладання контракту для військових капеланів збільшили на 6 місяців

Кабмін вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.

В Україні термін укладання контракту для військових капеланів збільшили до шести місяців з моменту отримання мандату.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. "Кабмін вніс зміни до Положення про видачу мандата на право здійснення військової капеланської діяльності. Тепер кандидати матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту після отримання мандата", — зазначають у відомстві. Згідно з новими правилами, копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації. При звільненні капеланів військові формування інформуватимуть як цю службу, так і відповідні органи виконавчої влади.

"Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною", – зазначає заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.