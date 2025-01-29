Армія Росії атакувала 11 громад Сумщини

Вчора, 28 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 116 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з артилерії та дронами, а по Білопільській, Есманьській та Юнаківській громадам – мінометами та дронами.

Також дронами армія ворога атакувала Середино-Будську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Миропільську, Новослобідську та Шалигинську громади.

По Краснопільській громаді окупанти били дронами, артилерією, мінометами та СПГ.

Крім того, в ОВА уточнили, що 27 січня Великописарівську громаду атакували дроном, внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа.