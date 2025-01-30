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Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області

У Нікопольському районі поранення отримав чоловік.

Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 30 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 30 січня, російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. 

Внаслідок обстрілів постраждав 37-річний чоловік, якому надали допомогу на місці. 

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Також у Нікопольському районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств, пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто, лінії електропередач і газогін.

У Синельниківському районі внаслідок атаки потрощені сім приватних осель та електромережі, поранених і загиблих немає.

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