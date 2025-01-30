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На Нікопольщині унаслідок обстрілів РФ постраждала людина

Упродовж дня під ворожими обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

На Нікопольщині унаслідок обстрілів РФ постраждала людина
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Упродовж дня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Ворог застосував дрони-камікадзе та бив з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожа армія била по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

Через обстріли постраждав 37-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. 

"В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін", — ідеться у повідомленні.

У Синельниківському районі внаслідок атаки потрощені сім приватних осель та електромережі. Поранених і загиблих немає.

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