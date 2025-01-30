На Нікопольщині унаслідок обстрілів РФ постраждала людина

Упродовж дня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Ворог застосував дрони-камікадзе та бив з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворожа армія била по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Через обстріли постраждав 37-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці.
"В районі є пошкодження на території промислового та сільськогосподарського підприємств. Понівечені шість приватних будинків, три господарські споруди, гараж, авто. Зачепило декілька ліній електропередач і газогін", — ідеться у повідомленні.
У Синельниківському районі внаслідок атаки потрощені сім приватних осель та електромережі. Поранених і загиблих немає.
- Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 30 січня закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.