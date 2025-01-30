Від початку року росіяни завдали понад 550 ударів по прикордонню Чернігівщини, — ОВА

Російська армія за останню добу здійснила 21 обстріл по прикордонню Чернігівської області. Від початку року кількість ударів РФ становить понад 550 обстрілів.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Під час обстрілів прикордоння Чернігівщини росіяни застосовують безпілотники – ударні дрони, зокрема, "шахеди", "герані" та FPV-дрони. "Від початку року – 551 обстріл. Понад півтори тисячі ворожих снарядів уже прилетіло на Чернігівщину. У 2025 році росіяни вбили одного цивільного, ще 17 осіб зазнали поранень", — каже Чаус. Попри обстріли у прикордонних населених пунктах залишаються мешкати 800 осіб у 5-тикілометровій зоні і 15,5 тисяч у 20-кілометровій зоні.