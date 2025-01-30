Є загроза зриву оборонних постачань: ​NAUDI закликала президента втрутитися для відновлення роботи АОЗ

Щонайменше два місяці затримок у постачанні можуть виникнути через поточну ситуацію.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала президента Володимира Зеленського втрутитися для відновлення роботи Агенції оборонних закупівель.

В опублікованій у Facebook заяві зазначили, що, попри виділення Мінфіном ще 3 січня 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, АОЗ досі не профінансував жодного контракту. В асоціації вважають, що це ставить під загрозу своєчасні поставки критично важливих боєприпасів і техніки.

"Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти", – сказали в Асоціації.

За її даними, є загроза зриву постачання озброєння принаймні на два місяці.

NAUDI закликала президента України вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів, адже від цього залежить забезпечення наших воїнів зброєю на передовій.

Фото: NAUDI в Facebook

Що відбувається з АОЗ

Цього місяця наглядова рада ДП "Агенція оборонних закупівель", яка займається придбанням всіх збройних потреб армії, ухвалила рішення продовжити контракт на рік з очільницею Мариною Безруковою. Попри це, міністр відповідне рішення не затвердив. Після того як наглядова рада уклала додатковий контракт з Безруковою терміном в один рік міністр зробив публічну заяву про те, що агенцію тепер очолюватиме керівник Державного оператора тилу Жумаділов. Безрукову, а також свого заступника Дмитра Кліменкова міністр Рустем Умєров вважає відповідальними за те, що не всі оборонні потреби армії були закриті вчасно і в повному обсязі.

У реєстрах керівником АОЗ замість Безрукової внесли Жумаділова. Потім туди повернули Безрукову.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

Іще в вересні міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua говорив, що збирається об'єднати двох закупівельників – Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. На чолі об'єднаної структури мав би стати голова ДОТ Арсен Жумаділов. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.