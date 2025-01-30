Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла з артилерії село Пристін на Харківщині

Двоє літніх людей отримали гостру реакцію на стрес.

Російська армія обстріляла з артилерії село Пристін на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Російська армія у четвер, 30 січня, обстріляла село Пристін на Куп'янщині. Через обстріл постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє Харківська ОВА. 

"Близько 13:15 село Пристін Куп'янської громади зазнало ворожого обстрілу з використанням реактивних систем залпового вогню "Град", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 16 квартир у багатоквартирному будинку, а також приватний будинок з господарськими спорудами, будівля навчального закладу та бібліотека.

Через оьстріли 68-річний чоловік та 75-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies