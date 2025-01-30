Російська армія обстріляла з артилерії село Пристін на Харківщині

Російська армія у четвер, 30 січня, обстріляла село Пристін на Куп'янщині. Через обстріл постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 13:15 село Пристін Куп'янської громади зазнало ворожого обстрілу з використанням реактивних систем залпового вогню "Град", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 16 квартир у багатоквартирному будинку, а також приватний будинок з господарськими спорудами, будівля навчального закладу та бібліотека.

Через оьстріли 68-річний чоловік та 75-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.