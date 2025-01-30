Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укрпошта" перейде на 100% автоматизовану обробку посилок 3 лютого. Строки доставки скоротять до 1 дня

В процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошти" інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.

"Укрпошта" перейде на 100% автоматизовану обробку посилок 3 лютого. Строки доставки скоротять до 1 дня
Ігор Смілянський
Фото: Facebook/Igor Smelyansky

АТ "Укрпошта" завершить перехід до обробки посилок в автоматизованому форматі 3 лютого, скоротивши строки доставки по Україні до одного дня, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях. Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", – сказав Смілянський.

За його словами, в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошти" інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.

"Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників", – сказав Смілянський.

Підписуйтесь на наш Google News

Він також зазначив, що оскільки "Укрпошта" інвестувала в проєкт власні кошти, лишилися невикористаними 60 млн євро кредиту. Компанія ініціюватиме їх перенаправлення на програми для "Укрпошта Банк" і планує провести з цього приводу перемовини з кредиторами – Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies