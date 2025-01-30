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ЦПД: російські пропагандисти поширюють фейки про мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині

Ця інформація є частиною масштабної дезінформаційної кампанії ворога для дискредитації мобілізації.

ЦПД: російські пропагандисти поширюють фейки про мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині

Пропаганда Кремля знову вигадала фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу росіяни заявляють про начебто залучення до лав ЗСУ підлітків з дитбудинків у Сумській області.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Як розповідають у ЦПД, у мережі активно поширюється інформація про нібито "таємну мобілізацію" на території Сумської області 17-річних підлітків з дитячих будинків — їх начебто силоміць звозять у тренувальні табори, щоб після виповнення 18 років відправити одразу на фронт.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності та є частиною масштабної дезінформаційної кампанії ворога для дискредитації мобілізації", — зазначають в ЦПД.

  • Раніше російська пропаганда поширювала дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.
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