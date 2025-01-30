Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали шестеро людей

Під обстрілами опинилися Херсон, Антонівка і Берислав.

Упродовж дня 30 січня російська армія обстріляла Херсон та населені пункти області. Через ворожі атаки постраждали шестеро людей, 79 цивільних об’єктів зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 30 січня 2025 року військовослужбовці РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та дронів.

"Станом на 17:30 зафіксовано 6 поранених серед цивільного населення. У Антонівці внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено двоє жінок 48 та 61 років", — повідомляє відомство.

Фото: прокуратура Херсонської області

Внаслідок атаки дрона по Антонівці також постраждали двоє чоловіків 61 та 59 років.

У Бериславі через скидання ВОГ поранено 48-річного чоловіка. Також окупанти з артилерії обстріляли Херсон, внаслідок чого поранення отримав 62-річний місцевий мешканець.

Пошкоджено щонайменше 79 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, гаражі та господарські споруди, автотранспорт тощо.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).